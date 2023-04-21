Россия объявила в розыск заочно арестованного главу разведки Минобороны Украины

Заочно арестованный начальник разведки Минобороны Украины Буданов объявлен в розыск

Начало событий в новости Начальника разведки Украины заочно арестовали за организацию терактов в России

Начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова, заочно арестованного московским судом, объявили в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС.

Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Буданова за организацию терактов в России. Из материалов дела следует, что ему вменяется четыре статьи Уголовного кодекса России: 205.4 (создание террористического сообщества), 205 («Теракт»), 222 и 222.1 («Незаконный оборот огнестрельного оружия и взрывчатых веществ»).

Буданова отправят под стражу после задержания или экстрадиции в Россию. Он подозревается в причастности к теракту на Крымском мосту.