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14:56, 21 апреля 2023Силовые структуры

Россия объявила в розыск заочно арестованного главу разведки Минобороны Украины

Заочно арестованный начальник разведки Минобороны Украины Буданов объявлен в розыск
Начало событий в новости Начальника разведки Украины заочно арестовали за организацию терактов в России

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова, заочно арестованного московским судом, объявили в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС.

Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Буданова за организацию терактов в России. Из материалов дела следует, что ему вменяется четыре статьи Уголовного кодекса России: 205.4 (создание террористического сообщества), 205 («Теракт»), 222 и 222.1 («Незаконный оборот огнестрельного оружия и взрывчатых веществ»).

Буданова отправят под стражу после задержания или экстрадиции в Россию. Он подозревается в причастности к теракту на Крымском мосту.

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Любовь Ширижик
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