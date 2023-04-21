Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:47, 21 апреля 2023Силовые структуры

Начальника разведки Украины заочно арестовали за организацию терактов в России

Суд Москвы заочно арестовал начальника разведки Украины за организацию терактов в России

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Его обвиняют в преступлениях по статьям 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»), 222 («Незаконный оборот оружия и боеприпасов»), 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»), а также по статье 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 («Подготовка к террористическому акту») УК РФ.

Срок ареста будет исчисляться с момента пересечения Будановым границы с Россией или его передачи конвойной службе ФСИН. В настоящее время начальник украинской разведки объявлен в международный розыск.

По данным ФСБ, Буданов является организатором теракта на Крымском мосту утром 8 октября.

Ранее сообщалось, что взятый в плен в Мариуполе морпех ВСУ получил 3,5 года за участие в «Правом секторе» (запрещенная в России экстремистская организация).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Продолжение в новости Главу украинской разведки заочно обвинили в теракте на Крымском мосту в России
Последние новости
Пригожин опроверг попадание в котел группировки ВСУ в Артемовске
Концерн Rheinmetall начал строительство центра по обслуживанию оружия в Румынии
Стало известно о взятии в плен бойцов ВСУ
Шестилетний мальчик сломал позвоночник в российском детском саду
Журналист Bellingcat организовал побег из России издателя The Insider
В России назвали незаконными санкции Британии после приговора Кара-Мурзе
В правительстве сообщили о резком росте спроса на айтишников в России
В России предложили собирать с миллионеров налог на нужды мобилизованных
Рядом с вокзалом Парижа обнаружили древний некрополь с 50 могилами
Раскрыта страна-производитель одежды пришедшего на смену Zara в России бренда
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.