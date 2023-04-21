Начальника разведки Украины заочно арестовали за организацию терактов в России

Суд Москвы заочно арестовал начальника разведки Украины за организацию терактов в России

Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Его обвиняют в преступлениях по статьям 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»), 222 («Незаконный оборот оружия и боеприпасов»), 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств»), а также по статье 30 и пункту «а» части 2 статьи 205 («Подготовка к террористическому акту») УК РФ.

Срок ареста будет исчисляться с момента пересечения Будановым границы с Россией или его передачи конвойной службе ФСИН. В настоящее время начальник украинской разведки объявлен в международный розыск.

По данным ФСБ, Буданов является организатором теракта на Крымском мосту утром 8 октября.

Ранее сообщалось, что взятый в плен в Мариуполе морпех ВСУ получил 3,5 года за участие в «Правом секторе» (запрещенная в России экстремистская организация).