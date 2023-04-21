Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:03, 21 апреля 2023Силовые структуры

Главу украинской разведки заочно обвинили в теракте на Крымском мосту в России

Следователи заочно предъявили обвинение по 4 статьям УК РФ начальнику ГУР Украины Буданову
Начало событий в новости Начальника разведки Украины заочно арестовали за организацию терактов в России

Фото: Пресс-служба Росавтодор / РИА Новости

Российские следователи заочно предъявили обвинение начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Ему вменяются статьи 205.4 («Создание террористического сообщества»), 205 («Теракт»), 222 и 222.1 («Незаконный оборот огнестрельного оружия и взрывчатых веществ») УК РФ. Буданов подозревается в причастности к теракту на Крымском мосту, уточнил источник агентства.

Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Буданова за организацию терактов в России. Его отправят под стражу после задержания или экстрадиции в Россию.

Буданова объявили в международный розыск.

12 октября 2022 года ФСБ объявила о завершении расследования теракта на Крымском мосту, назвав организатором взрыва Буданова. За соучастие в подготовке теракта были задержаны восемь человек: пять граждан России, трое граждан Украины и Армении. Организаторы теракта закамуфлировали взрывное устройство в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В Минобороны рассказали о ходе боев за Артемовск
Журналист Bellingcat организовал побег из России издателя The Insider
В России назвали незаконными санкции Британии после приговора Кара-Мурзе
В правительстве сообщили о резком росте спроса на айтишников в России
В России предложили собирать с миллионеров налог на нужды мобилизованных
Рядом с вокзалом Парижа обнаружили древний некрополь с 50 могилами
Раскрыта страна-производитель одежды пришедшего на смену Zara в России бренда
Суд указал на нарушения в административном деле Невзорова
В Москве имевший проблемы с подготовкой к ЕГЭ школьник покончил с собой
Обслужившая команду футболистов официантка получила 885 тысяч рублей чаевых
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.