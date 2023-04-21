Главу украинской разведки заочно обвинили в теракте на Крымском мосту в России

Следователи заочно предъявили обвинение по 4 статьям УК РФ начальнику ГУР Украины Буданову

Начало событий в новости Начальника разведки Украины заочно арестовали за организацию терактов в России

Российские следователи заочно предъявили обвинение начальнику Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Ему вменяются статьи 205.4 («Создание террористического сообщества»), 205 («Теракт»), 222 и 222.1 («Незаконный оборот огнестрельного оружия и взрывчатых веществ») УК РФ. Буданов подозревается в причастности к теракту на Крымском мосту, уточнил источник агентства.

Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Буданова за организацию терактов в России. Его отправят под стражу после задержания или экстрадиции в Россию.

Буданова объявили в международный розыск.

12 октября 2022 года ФСБ объявила о завершении расследования теракта на Крымском мосту, назвав организатором взрыва Буданова. За соучастие в подготовке теракта были задержаны восемь человек: пять граждан России, трое граждан Украины и Армении. Организаторы теракта закамуфлировали взрывное устройство в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.