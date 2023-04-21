ФСБ сообщила о приговоре взятому в плен украинскому морпеху из «Правого сектора»

ФСБ: взятый в плен в Мариуполе морпех ВСУ получил 3,5 года за участие в «Правом секторе»

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор военнослужащему Вооруженных сил Украины (ВСУ) за участие в «Правом секторе» (запрещенная в России экстремистская организация). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Ростовской области.

Подсудимый, являющийся гражданином России 1989 года рождения, служил старшим стрелком 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Ему назначено наказание в виде 3,5 года колонии общего режима.

Морпех был взят в плен на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В сентябре 2022 года российские следователи возбудили в отношении него уголовное дело об экстремизме.