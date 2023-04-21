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11:16, 21 апреля 2023Ценности

Россиянам назвали главную причину мужского облысения после 40 лет

Врач Базылева назвала генетическую предрасположенность главной причиной облысения мужчин

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Врач-косметолог Алтана Базылева назвала главную причину мужского облысения после 40 лет. Ее комментарий приводит «Газета.Ru».

По словам эксперта, существуют два вида данного явления: реактивный и андрогенетический. В первом случае волосы выпадают вследствие воздействия на организм. Например, из-за болезни, приема лекарственных препаратов, затяжного стресса или диеты. Во втором потеря прядей обусловлена генетической предрасположенностью, пояснила специалистка. Она называется андрогенетической алопецией (АГА) и встречается у мужчин в зрелом возрасте, выражаясь в появлении залысин и проплешин.

«Если у кого-то из ближайших родственников, например у отца, имеются характерные для АГА зоны облысения, и вы заметили у себя первые признаки поредения волос в схожих областях, следует немедленно обратиться к врачу-трихологу», — призвала собеседница издания.

Ранее дерматолог из Индии Абхишек Пилани также раскрыл главную причину облысения. По словам врача, последние исследования показали, что выпадение волос напрямую связано со стрессом.

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Алина Гостева
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