Дерматолог раскрыл главную причину облысения

Дерматолог Абхишек Пилани: выпадение волос напрямую связано со стрессом

Доктор медицинский наук и дерматолог из Индии Абхишек Пилани раскрыл главную причину облысения. Соответствующий материал появился на сайте издания Times Of India.

По словам врача, последние исследования показали, что выпадение волос напрямую связано со стрессом. «Существует множество способов проявления стресса в организме, и ваши волосы не являются исключением. Такое явление часто сопровождается истончением и поседением локонов», — объяснил специалист.

Кроме того, Пилани объяснил, что у пребывающего в стрессовой ситуации человека могут быть ломкие и лишенные объема волосы. При этом, если он страдает перхотью, то данное явление может усугубить проблему. В то же время эксперт обратил внимание на тех людей, которые часто впадают в депрессию. «Грустный человек может неделями не мыть голову, что в конечном итоге приводит к выпадению волос», — пояснил он.

Чтобы улучшить состояние прядей, собеседник издания в первую очередь посоветовал начать избегать ситуаций, которые вызывают тревогу. Пилани уточнил, что чем больше человек углубляется в свои переживания, то тем больше он лысеет. «Витаминные добавки могут помочь, но они будут лишь дополнением к хорошей, сбалансированной диете, полной белка, витаминов, цинка и других минералов», — заявил медик.

Помимо прочего, Пилани порекомендовал не расчесывать мокрые локоны и не сушить их часто феном. Также он предложил включить в уход шампуни с более мягкими компонентами и делать массаж с маслом один раз в неделю, чтобы активировать рост волосяных фолликул.

Ранее трихолог Юлия Нагайцева назвала россиянам бесполезный метод борьбы с выпадением волос. Специалист рассказала, что витаминные комплексы содержат среднесуточные дозировки, которых зачастую достаточно для поддержания здоровья волос. Однако, по ее словам, упомянутые препараты не решат проблему выпадения, если в организме будет нехватка необходимых минералов.