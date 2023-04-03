Трихолог назвала россиянам бесполезный метод борьбы с выпадением волос

Трихолог Юлия Нагайцева заявила, что витамины для волос не решат проблему выпадения

Трихолог Юлия Нагайцева назвала россиянам бесполезный метод борьбы с выпадением волос. Соответствующую информацию публикует издание NEWS.ru.

Специалист рассказала, что витаминные комплексы содержат среднесуточные дозировки, которых зачастую достаточно для поддержания здоровья волос. Однако, по ее словам, упомянутые препараты не решат проблему выпадения прядей, если в организме будет нехватка необходимых минералов.

«Вопрос обсуждается с пациентом индивидуально, нужно определить, какого минерала ему не хватает. Есть, наоборот, случаи, когда избыток витамина приводит к проблемам с волосами. Например, избыток витамина A или селена приводит к выпадению волос. Некоторые врачи зачастую назначают отдельный витамин или минерал по конкретной проблеме и жалобам», — пояснила доктор.

Помимо этого, эксперт уточнила, что если препараты употребляются неправильно, то существует риск для здоровья и внешнего вида прядей. Кроме того, как утверждает Нагайцева, прием витаминных добавок должен проводиться строго по рекомендации врачей, чтобы не допустить отравления из-за бесконтрольного приема таблеток.

В марте врач-дерматолог, косметолог, трихолог Альбина Хохлова назвала россиянам способы, с помощью которых можно бороться с выпадением волос. Собеседница издания порекомендовала провести комплексное обследование организма. Анализ крови поможет выявить нехватку витаминов — в частности, D и В12, железа, цинка и меди.