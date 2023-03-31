Россиянам назвали способы борьбы с выпадением волос

Российский трихолог Альбина Хохлова: в борьбе с облысением помогут шампуни без сульфатов

Врач-дерматолог, косметолог, трихолог Альбина Хохлова назвала россиянам способы, с помощью которых можно бороться с выпадением волос. Соответствующий материал появился на сайте издания «Правила жизни».

Медик рассказала, что облысение является побочным эффектом приема лекарственных средств. Кроме того, причинами данной проблемы могут послужить беременность, дефицит витаминов, стресс и неправильный уход. В последнем случае Хохлова обратила внимание на укладки с частым применением высоких температур, мытье головы слишком горячей или холодной водой, а также аллергию на косметические средства, в том числе стайлинговые.

В связи с этим специалист посоветовала пересмотреть уход за волосами. «Тугие высокие пучки и хвосты, термическое воздействие, расчесывание влажных прядей и частое мытье головы — все это провоцирует травматизацию и потерю волос», — заявила Хохлова и предложила включить в рутину шампуни и кондиционеры без сульфатов, парафинов и силиконов.

Собеседница издания порекомендовала провести комплексное обследование организма. Анализ крови поможет выявить нехватку витаминов — в частности, D и В12, железа, цинка и меди. «Важно сделать анализ на ДГТ. Высокий уровень конверсии дигидротестостерона у женщин после 30 лет является фактором, провоцирующим выпадение волос», — предупредила врач.

В завершение Хохлова напомнила о важности ведения здорового образа жизни: свести к минимуму недосып, курение, употребление алкоголя. По ее мнению, необходимо увеличить физическую активность, прогулки, медитации и самомассаж головы, который можно провести с помощью мягкой щетки-расчески.

Ранее трихолог Елена Баранова раскрыла правду о пользе кокосового масла при облысении.