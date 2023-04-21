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09:51, 21 апреля 2023Ценности

В сети восхитились внешностью 60-летней Деми Мур в бикини

60-летняя актриса Деми Мур показала фигуру в леопардовом бикини

Фото: @demimoore

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур показала фигуру в купальнике и восхитила пользователей сети. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 60-летняя звезда позирует, лежа на диване на свежем воздухе с заведенными за голову руками, рядом ее пес Пилаф. На Деми Мур леопардовое бикини с треугольными чашками и завязками на бедрах, которое подчеркивает ее стройную фигуру. Волосы ее распущены, на лице солнцезащитные очки.

Поклонники высказали свое мнение о публикации в комментариях, указав на моложавый внешний вид артистки. «Ей может быть хоть 100 лет, она все равно останется самой красивой женщиной в мире!», «Красивая и сексуальная», «Великолепная», «Ты не стареешь», «Просто идеальна», — заявили пользователи сети.

В марте Деми Мур удивила фанатов новыми видео и фото, сделанными перед вечеринкой в рамках церемонии кинопремии «Оскар». На размещенных кадрах 60-летняя знаменитость позирует перед камерой в черном платье длины мини, украшенном массивными абстрактными аппликациями из бриллиантов и страз.

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Алина Гостева
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