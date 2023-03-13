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19:31, 13 марта 2023Ценности

Фанаты удивились моложавой внешности 60-летней Деми Мур

60-летняя актриса Деми Мур снялась в мини-платье и удивила фанатов моложавой внешностью

Фото: @demimoore

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур удивила фанатов на новых видео и фото, сделанных перед вечеринкой в рамках церемонии кинопремии «Оскар». Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных кадрах 60-летняя знаменитость позирует перед камерой в черном платье длины мини, украшенном массивными абстрактными аппликациями из бриллиантов и страз. Ее образ дополняют туфли с бантами. Также она сделала макияж с акцентом на глаза и губы, а волосы распустила.

Поклонники восхитились моложавой внешностью звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Я младше тебя и выгляжу, как будто я твоя бабушка», «Почему она не стареет?», «Тебе действительно 60 лет? Или где-то здесь есть подвох?», «Вы могли бы сойти за старшую сестру своей дочери», «Ты самая красивая женщина на свете. Не делай ничего больше с собой, пожалуйста. Снимай и показывай, что женщины могут стареть красиво», — высказывались они.

В октябре 2022 года Деми Мур поделилась снимками в откровенном образе и порадовала фанатов. Тогда знаменитость снялась в зеркало ванной комнаты в оранжевой расстегнутой куртке на голое тело, представленной в ассортименте бренда Glenda Bailey.

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Мария Винар
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