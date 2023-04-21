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11:42, 21 апреля 2023Мир

Раскрыт возможный способ ухода диверсантов с места подрыва «Северных потоков»

Bloomberg: диверсанты могли уйти с места подрыва «Северных потоков» на подводном аппарате
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: The Swedish Coast Guard / Xinhua / Globallookpress.com

Диверсанты, которые устроили подрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», могли скрыться с места атак на подводном аппарате. Способ возможного отхода раскрыло Bloomberg со ссылкой на опытного дайвера Военно-морских сил (ВМС) Дании.

Источник агентства уточнил, что у злоумышленников был доступ к быстроходному автономному подводному аппарату, которые используют ВМС. Он уточнил, что установка взрывчатки и всплытие заняли бы несколько часов, поэтому неподвижное судно на поверхности воды могло привлечь внимание и повлиять на расследование.

Собеседник Bloomberg также отметил, что заряды весом в сотни фунтов, вероятнее всего, были размещены у нижней части газовых труб.

Ранее Датское энергетическое агентство (DEA) рекомендовало отменить ограничения в зоне взрывов на «Северных потоках» в Балтийском море, поскольку этот район больше не представляет угрозы для судов. Взрывы на газопроводах произошли 26 сентября, пострадали три из четырех труб.

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Виктория Кондратьева
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