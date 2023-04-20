В Дании посоветовали отменить ограничения в зоне взрывов на «Северных потоках»

DEA рекомендовало отменить ограничения в зоне взрывов на «Северных потоках»

Датское энергетическое агентство (DEA) рекомендовало отменить ограничения в зоне взрывов на «Северных потоках» в Балтийском море, поскольку этот район больше не представляет угрозы для судов. Об этом пишет РИА Новости.

С таким обращением DEA выступило в адрес датских властей.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября. Пострадали три из четырех труб. Следственное управление ФСБ по материалам Генпрокуратуры возбудило дело о международном терроризме. Кроме того, совместное расследование инцидента провели Швеция, Дания и Германия, однако его результатов Москве не предоставили.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Вашингтон в организации диверсий на газопроводах.