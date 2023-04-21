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21:53, 21 апреля 2023Россия

В российском регионе перевернулся автобус с пассажирами

В Новгородской области перевернулся рейсовый микроавтобус, пострадали четыре человека

Фото: УГИБДД УМВД России по Новгородской области

Рейсовый микроавтобус перевернулся в Старорусском районе Новгородской области. Об этом сообщает Управление ГИБДД по региону.

Авария произошла на трассе «Демянск – Старая Русса – Волот». Водитель микроавтобуса решил обогнать двигавшийся в том же направлении автомобиль, наехал на препятствие и опрокинулся на проезжей части.

В автобусе, помимо водителя, находились 13 пассажиров. За медицинской помощью обратились семеро.

14 апреля в Туве 12 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом. По информации МЧС, школьный автобус с 16 учениками девятых и десятых классов ехал из Кызыла в село Бажын-Алаак, когда столкнулся с двумя легковыми машинами. Прибывшие на место врачи скорой помощи доставили в больницу десять детей и двоих взрослых. У пострадавших диагностировали травмы легкой степени.

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Марина Совина
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