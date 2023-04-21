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04:59, 21 апреля 2023Силовые структуры

Экс-полицейского арестовали за незаконное распространение информации о Дугиной

«Ъ»: экс-полицейского Рыбина арестовали за незаконное распространение информации о Дугиной
СюжетВзрыв в Москве

Фото: pixabay.com

Суд в Москве арестовал бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина по обвинению в незаконном распространении информации. По версии следствия, экс-полицейский за деньги помогал третьим лицам получать личные данные граждан, его дело связано с убийством журналистки Дарьи Дугиной. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, уголовное дело против Рыбина было возбуждено 11 апреля, он был задержан через несколько дней. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК) и нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения (часть 2 статьи 137 УК).

Как пишет газета,обычно по таким статьям суд ограничивается альтернативным, в том числе условным, наказанием и редко избирает в качестве меры пресечения арест. Однако бывшего сотрудника МВД судья Елена Ленская заключила под стражу на два месяца, поскольку в деле упоминается имя Дугиной.

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12 апреля 2023

Ранее сообщалось, что в Пролетарском районном суде Тулы процесс над подельниками предполагаемой убийцы журналистки Дарьи Дугиной вступил в завершающую стадию — 25 апреля пройдут прения сторон по уголовному делу Андрея Кузнецова и Александра Сучкова, обвиняемых в изготовлении поддельного документа.

Автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина, был взорван 20 августа 2022 года на Можайском шоссе в Подмосковье. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой собирался ехать ее отец, философ Александр Дугин. Позже в ФСБ заявили, что взрыв спланировали украинские спецслужбы, а исполнительницей преступления стала Наталья Вовк. Она скрылась в Эстонии. Басманный суд Москвы заочно арестовал Вовк на два месяца и объявил в международный розыск в начале ноября 2022 года.

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Марина Совина
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