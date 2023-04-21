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13:16, 21 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о землетрясении в Каспийском море

В Азербайджане сообщили о землетрясении магнитудой 4 на глубине 60 км в Каспийском море
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Фото: Mehrshad Rajabi / Unsplash

В Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщили в республиканском центре сейсмологической службы Азербайджана.

Отмечается, что подземные толчки на глубине 60 километров были зафиксированы в пятницу, 21 апреля, в 04:56 утра (03:56 по московскому времени).

18 апреля сообщалось о землетрясении магнитудой 6,3 в акватории Кроноцкого залива на Камчатке. По данным регионального управления МЧС, очаг залегал на глубине 116 километров, а эпицентр находился в 144 километрах от Петропавловск-Камчатского городского округа, жители которого ощутили подземные толчки магнитудой до 3-4 баллов.

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Георгий Нестеров
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