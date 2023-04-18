В России произошло новое землетрясение

На Камчатке в акватории Кроноцкого залива произошло землетрясение магнитудой 6,3

На Камчатке в акватории Кроноцкого залива произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по российскому региону.

По данным министерства, очаг землетрясения залегал на глубине 116 километров, эпицентр находился в 144 километрах от Петропавловск-Камчатского городского округа, где жители ощутили подземные толчки магнитудой до 3-4 баллов.

Предварительно, жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась. По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, магнитуда замлетрясения составила 5,8.

3 апреля произошло мощное землетрясение на Камчатке — его магнитуда составила 6,9. В результате первых подземных толчков на некоторых домах образовались трещины и обвалилась штукатурка, где-то упали плиты со стен. В Петропавловске-Камчатском с одного здания упали бетонные обломки, никто не пострадал.

Камера внутри магазина с людьми засняла момент мощного землетрясения. На кадрах видно, как во время подземных толчков начинают трястись полки, с которых падает товар, а с потолка летит облицовка. В момент землетрясения в помещении находились люди