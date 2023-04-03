Камеры внутри магазина с людьми сняли момент мощного землетрясения на Камчатке

РЕН ТВ опубликовало видео с моментом землетрясения на Камчатке, снятое внутри магазина

В сети появились новые кадры мощного землетрясения на Камчатке. Видео опубликовало РЕН ТВ.

На записи с камер наблюдения одного из магазинов видно, как во время подземных толчков начинают трястись полки, с которых падает товар, а с потолка обваливается облицовка. В момент землетрясения в помещении находились люди.

Ранее также появились кадры с последствиями природного явления, снятые жителями Камчатки. На них видно, что в одной из квартир с полок упали все вещи. На другой записи показан туалет с обрушившейся кафельной плиткой. Запечатлено также помещение другого магазина, в котором на полу валяется много товаров.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Камчатке 3 апреля. Его эпицентр находился на расстоянии 48 километров от Петропавловска-Камчатского.

Как рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов, из-за землетрясения на некоторых домах образовались трещины и обвалилась штукатурка, где-то упали плиты со стен. В Петропавловске-Камчатском с одного здания упали бетонные обломки. Информация о пострадавших не поступала.