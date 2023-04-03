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08:48, 3 апреля 2023Россия

Глава Камчатки раскрыл подробности мощного землетрясения в регионе

Губернатор Солодов заявил, что после мощного землетрясения на Камчатке произошли афтершоки

Кадр: Telegram-канал Mash

После мощного землетрясения на Камчатке магнитудой 6,9 произошло несколько афтершоков. Подробности произошедшего раскрыл губернатор Камчатского края Владимир Солодов в Telegram-канале.

«По словам сейсмологов, магнитуда землетрясения для Камчатки была достаточно умеренной. Всего 6,9. Но из-за того, что эпицентр находился довольно близко к Петропавловску – всего 44 километра, подземный толчок ощущался так сильно. После произошло уже несколько афтершоков», — написал Солодов, подчеркнув, что никто не пострадал.

По его словам, после землетрясения на некоторых домах образовались трещины и обвалилась штукатурка, где-то упали плиты со стен. В Петропавловске-Камчатском с одного здания упали бетонные обломки, никто не пострадал, добавил российский губернатор.

В крупных населенных пунктах Камчатки работают специалисты, которые обследуют строения, сообщил Солодов, подчеркнув, что после подземных толчков без электроэнергии временно оставались несколько микрорайонов Петропавловска.

О землетрясении на Камчатке магнитудой 6,9 стало известно утром в понедельник, 3 апреля. По словам директора Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данилы Чеброва, землетрясение жители почувствовали, так как оно было поверхностным.

Впоследствии в сети появились кадры последствий подземных толчков. На кадрах видно, как в одной из квартир из-за подземных толчков падают вещи с полок, за окном слышны аварийные сигналы машин. На других кадрах показан туалет с обрушившейся кафельной плиткой.

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Анастасия Шейкина
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