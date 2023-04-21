Раскрыт правильный способ использования кондиционера при стирке

Сотрудник сети химчисток Laundryheap: кондиционер следует добавлять во время полоскания

Сотрудник международной сети химчисток Laundryheap раскрыл правильный способ использования кондиционера при стирке. Соответствующий материал приводит Express.

Многие люди считают, что данную жидкость следует добавлять одновременно с моющим средством в начале стирки. Однако указанный метод специалист назвал неверным. Так, по его словам, необходимо влить колпачок продукта на этапе полоскания.

При этом он посоветовал добавить кондиционер в барабан стиральной машины, предварительно нажав и удерживая кнопку запуска. Также эксперт подчеркнул, что средство предпочтительно вылить в скопившуюся между одеждой воду, а не на саму ткань.

В марте эксперт сайта об обустройстве дома Housetastic.co.uk Каррен Барриган раскрыла простые способы избавить стиральную машину от плесени и неприятного запаха. Так, необходимо добавить порошок в пустой барабан устройства и запустить режим стирки при температуре около 60 градусов Цельсия. Кроме того, можно засыпать в барабан ложку пищевой соды и налить уксус в отсек для моющего средства.