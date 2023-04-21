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08:00, 21 апреля 2023Ценности

Раскрыт правильный способ использования кондиционера при стирке

Сотрудник сети химчисток Laundryheap: кондиционер следует добавлять во время полоскания

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Сотрудник международной сети химчисток Laundryheap раскрыл правильный способ использования кондиционера при стирке. Соответствующий материал приводит Express.

Многие люди считают, что данную жидкость следует добавлять одновременно с моющим средством в начале стирки. Однако указанный метод специалист назвал неверным. Так, по его словам, необходимо влить колпачок продукта на этапе полоскания.

При этом он посоветовал добавить кондиционер в барабан стиральной машины, предварительно нажав и удерживая кнопку запуска. Также эксперт подчеркнул, что средство предпочтительно вылить в скопившуюся между одеждой воду, а не на саму ткань.

В марте эксперт сайта об обустройстве дома Housetastic.co.uk Каррен Барриган раскрыла простые способы избавить стиральную машину от плесени и неприятного запаха. Так, необходимо добавить порошок в пустой барабан устройства и запустить режим стирки при температуре около 60 градусов Цельсия. Кроме того, можно засыпать в барабан ложку пищевой соды и налить уксус в отсек для моющего средства.

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Алина Гостева
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