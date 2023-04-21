Вероятность сокращения помощи Украине оценили

Политолог Топорнин усомнился в сокращении Западом военной помощи Украине

Сейчас нет никаких реальных свидетельств того, что западные союзники Украины будут сокращать военную и финансовую помощь. Так вероятность изменения ситуации с поддержкой Киева в разговоре с «Лентой.ру» оценил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Никаких пока оснований серьезных говорить, что военно и финансово поддержка Украины снизится, нет. Многие политики высказывали недовольство, что есть отставание от графика, которое влияет на организацию контрнаступления. Но это не говорит о том, что Запад не хочет поставлять вооружения или финансировать. Это говорит о том, что просто страдает логистика», — объяснил политолог.

В основном о сокращении поддержки Украины союзниками высказываются те, кто не влияет напрямую на принятие решений, отметил Николай Топорнин.

«О сокращении военной помощи никто не говорит, ни один политик, реально находящийся у власти, — ни [президент Франции Эммануэль] Макрон, ни [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, ни [премьер-министр Великобритании Риши] Сунак, итальянский новый премьер вообще всем фору даст в своих проукраинских высказываниях, хотя все говорили, что она лояльна к Москве, про США я вообще не говорю», — отметил он.

Нет никаких свидетельств, есть только разговоры журналистов и отдельных депутатов. Нет действий со стороны реальных политиков, которые управляют ситуацией Николай Топорнин политолог

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны разочарованы неспособностью стран Европейского союза выполнить собственный план по закупке боеприпасов для Киева.