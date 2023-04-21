На Украине раскритиковали ЕС за неспособность закупить боеприпасы для Киева

Глава МИД Украины Кулеба раскритиковал ЕС за неспособность закупить боеприпасы для Киева

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны разочарованы неспособностью стран Европейского союза (ЕС) выполнить собственный план по закупке боеприпасов для Киева. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности»,— подчеркнул он. По его словам, для Украины «цена бездействия измеряется человеческими жизнями».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетовал на задержки в поставках оружия от западных стран. По его словам, это ведет к потерям в Вооруженных силах республики. При этом он подчеркнул, что ожидает принятия «основательных решений, отвечающих перспективам на поле боя», на очередной встрече по поводу военной помощи Киеву на авиабазе Рамштайн.

