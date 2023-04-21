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02:18, 21 апреля 2023Бывший СССР

На Украине раскритиковали ЕС за неспособность закупить боеприпасы для Киева

Глава МИД Украины Кулеба раскритиковал ЕС за неспособность закупить боеприпасы для Киева
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Umit Bektas / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны разочарованы неспособностью стран Европейского союза (ЕС) выполнить собственный план по закупке боеприпасов для Киева. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важных решений в области безопасности»,— подчеркнул он. По его словам, для Украины «цена бездействия измеряется человеческими жизнями».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетовал на задержки в поставках оружия от западных стран. По его словам, это ведет к потерям в Вооруженных силах республики. При этом он подчеркнул, что ожидает принятия «основательных решений, отвечающих перспективам на поле боя», на очередной встрече по поводу военной помощи Киеву на авиабазе Рамштайн.

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Марина Совина
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