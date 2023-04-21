Россияне назвали способный заменить Таиланд курорт

72.ru: курорт ОАЭ назвали достойной заменой подорожавшему Таиланду

Российские туристы из Тюмени Юлия и Руслан Тилимбаевы отдохнули на популярном курорте ОАЭ, в Шардже, и назвали его достойной заменой подорожавшему Таиланду. Своими впечатлениями они поделились с интернет-порталом 72.ru.

По словам пары, при планировании отпуска они выбирали между курортами Таиланда, Египта и ОАЭ. «На удивление самым дорогим оказался Таиланд. На двоих взрослых и ребенка по стоимости выходило около 300-350 тысяч рублей на десять дней. Цены на Египет и ОАЭ примерно составляют 250 тысяч рублей на тот же срок. В итоге мы выбрали Эмираты», — рассказали они.

Россияне отметили, что курорт Шарджа способен восхитить любителей спокойного отдыха, в отличие от «города-открытки» Дубая, созданного для красивых фото в соцсетях. «Эмират Шарджа — сосед Дубая, поэтому не составляло особого труда ездить на прогулки из одного города в другой. Но это был такой контраст, будто мы из маленького пригорода попадали в столицу. Дубай нам дался немного тяжелее в сравнении с нашим спокойным местом. Очень много людей, мало общественного транспорта и, конечно, все очень долго и часто неоправданно дорого», — заявили Тилимбаевы.

Больше всего в Шардже путешественникам понравились доброжелательность местных жителей, отсутствие толп туристов, большое количество музеев по доступной цене и ощущение безопасности. «Нам хотелось именно семейного отдыха. В Шардже мы его получили. Дубай больше подойдет для тусовок любителям красивой жизни», — заключили собеседники портала.

Ранее в апреле российская туристка поехала в четырехзвездочный отель в ОАЭ и описала отдых фразой «главное разочарование — русские». Девушка пожаловалась на набирающих горы еды в ресторане гостиницы соотечественников и их конфликтное поведение с барменами.