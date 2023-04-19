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05:30, 19 апреля 2023Путешествия

Россиянка поехала в ОАЭ и описала отдых фразой «главное разочарование — русские»

Россиянка поехала в ОАЭ и пожаловалась на набирающих горы еды в отеле русских

Фото: Nick Fewings / Unsplash

Российская туристка поехала в четырехзвездочный отель Radisson Resort Ras Al Khaimah Marjan Island в ОАЭ и описала отдых фразой «главное разочарование — русские». Своим отзывом девушка поделилась на портале «Тонкости туризма», он опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что остановилась в гостинице в Рас-эль-Хайме за 162 тысячи рублей на двоих и осталась довольна отелем и номером. «Все очень хорошо продумано: есть розетки, зарядки, даже провода в тумбочке под разные телефоны лежат, — пояснила она. — Халаты, тапочки, качественные косметические средства».

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При этом девушка пожаловалась на набирающих горы еды в ресторане гостиницы русских. «Особенно красной рыбы на завтрак, — добавила она. — Потом эти горы стоят на столе. И официанты долго не убирают: может, думают, что человек просто отошел и вернется доедать, или не знают, как на такое реагировать».

Путешественница также подчеркнула, что соотечественники часто конфликтуют с барменами и требуют налить сразу двойную или тройную порцию алкоголя. «В отеле правило: один стакан напитка в одни руки за один подход, — объяснила она. — И всех этого правила стараются придерживаться».

Ранее в апреле российская туристка отдохнула в турецком Кемере за 25 тысяч рублей на человека и развеяла миф о дешевых гостиницах. Россиянка сообщила, что остановилась в трехзвездочном отеле Anita Kemer Noch на завтраках за 50 тысяч на двоих. Отдых в стране девушка назвала отличным.

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Фариза Бацазова
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