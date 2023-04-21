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08:52, 21 апреля 2023Бывший СССР

В ЛНР сочли маловероятным контрнаступление Киева в ближайшие недели

Подполковник НМ ЛНР Марочко счел маловероятным контрнаступление Киева в ближайшие 2 недели

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко счел маловероятным контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшие 2 недели. Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам военного эксперта, неблагоприятные погодные условия не позволят силам Киева осуществить полномасштабные наступательные действия как минимум в течение двух недель.

Марочко также отметил, что наступление ВСУ вряд ли состоится на купянском и краснолиманском направлениях, так как погода не позволит вести аэроразведку и использовать тяжелую бронетехнику.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обратил внимание, что дата возможного контрнаступления ВСУ совпадает с днем смерти Адольфа Гитлера. «Не исключено, что контрнаступление они могут приурочить к дате смерти своего идейного лидера Гитлера — 30 апреля, тем более что именно эта дата фигурировала в американских СМИ со ссылкой на некие секретные материалы», — считает он.

Марина Совина
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