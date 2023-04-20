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10:47, 20 апреля 2023Бывший СССР

Рогов рассказал о готовящемся контрнаступлении ВСУ в день смерти Гитлера

Рогов: дата возможного контрнаступления ВСУ совпадает с днем смерти Гитлера

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Известная дата возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) совпадает с днем смерти Адольфа Гитлера. На это обратил внимание председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Ранее американский журнал Newsweek со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы сообщил, что контрнаступление ВСУ запланировано на 30 апреля.

«Не исключено, что контрнаступление они могут приурочить к дате смерти своего идейного лидера Гитлера — 30 апреля, тем более, что именно эта дата фигурировала в американских СМИ со ссылкой на некие секретные материалы», — считает он.

Рогов уверен, что президент Украины Владимир Зеленский «закончит так же, как и Гитлер». По его словам, украинскую армию «ждет такой же разгром, как и вермахт».

19 апреля посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко посетовал на «нездоровую одержимость» весенним контрнаступлением ВСУ, присутствующую в самой стране и на Западе. Он также выразил опасение, что если «что-то пойдет не так», то Киев могут начать склонять к переговорам с Москвой и признанию потери Крыма.

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Кристина Есикова
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