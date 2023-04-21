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10:06, 21 апреля 2023Мир

Найдены тела двух российских моряков с загоревшегося у Южной Кореи судна

«Ренхап»: найдены тела двух российских моряков с загоревшегося у Южной Кореи судна

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

Тела двух двух российских моряков с рыболовецкого судна «Калтан», которое загорелось у берегов Южной Кореи, нашли спасатели. Об этом сообщает агентство «Ренхап», передает РИА Новости.

Отмечается, что сотрудники спасательных служб обнаружили тела на судне после того, как его отбуксировали в порт Ульсана. Судьба еще двоих моряков пока неизвестна, их поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что судно «Калтан» из Владивостока загорелось у берегов южнокорейского города Ульсана. На его борту был экипаж из 25 человек, 21 человека эвакуировали — все они граждане России. 19 из них доставили на берег, двое моряков помогали искать пропавших. Судно перевозило около 100 тонн морепродуктов.

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Виктория Кондратьева
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