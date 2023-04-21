«Ренхап»: российское судно «Калтан» загорелось у берегов Южной Кореи, четверо пропали

У берегов Южной Кореи загорелось российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 25 человек экипажа. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

По данным агентства, судно «Калтан» из Владивостока загорелось у берегов южнокорейского города Ульсана. Четверо человек пропали без вести, двое «получили незначительные травмы».

В береговой охране сообщили, что 769-тонное судно, перевозившее 100 тонн морепродуктов в водах у Ульсана, шло по направлению к России. Однако в 0:43 (18:43 по московскому времени четверга) вспыхнул пожар. Уточняется, что все члены экипажа — россияне.

Отмечается, что после сигнала тревоги береговая охрана Южной Кореи направила спасательные суда к месту инциндента. Спасти удалось двадцать одного человека. Власти республики продолжают поисковые работы.

1 марта судно Yong Xing 56 под флагом Китайской Народной Республики (КНР) затонуло в Татарском проливе у берегов Сахалина.

