Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:00, 21 апреля 2023Мир

У берегов Южной Кореи загорелось российское рыболовецкое судно

«Ренхап»: российское судно «Калтан» загорелось у берегов Южной Кореи, четверо пропали
СюжетПожары в России

Фото: Jo Yong hak / Reuters

У берегов Южной Кореи загорелось российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 25 человек экипажа. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

По данным агентства, судно «Калтан» из Владивостока загорелось у берегов южнокорейского города Ульсана. Четверо человек пропали без вести, двое «получили незначительные травмы».

В береговой охране сообщили, что 769-тонное судно, перевозившее 100 тонн морепродуктов в водах у Ульсана, шло по направлению к России. Однако в 0:43 (18:43 по московскому времени четверга) вспыхнул пожар. Уточняется, что все члены экипажа — россияне.

Отмечается, что после сигнала тревоги береговая охрана Южной Кореи направила спасательные суда к месту инциндента. Спасти удалось двадцать одного человека. Власти республики продолжают поисковые работы.

1 марта судно Yong Xing 56 под флагом Китайской Народной Республики (КНР) затонуло в Татарском проливе у берегов Сахалина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
«Тут просто нету пол-улицы». На Белгород рухнула российская авиабомба, Минобороны проводит расследование
Российская артиллерия поразила около 100 целей ВСУ
Посольство России упрекнуло США из-за зерновой сделки
Назван способ намекнуть партнеру на желание попробовать новое в постели
Директрису частной школы арестовали за совращение ученика
Экс-полицейского арестовали за незаконное распространение информации о Дугиной
Принц Уильям рассказал британцам о раке кишечника
Появился способ поменять пароль на украденном iPhone
Безбилетный пассажир автобуса попал на видео в Москве
Дурова назвали самым обедневшим миллиардером из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.