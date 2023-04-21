Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:42, 21 апреля 2023Россия

Российские военные уничтожили танк и РСЗО «Град» ВСУ

Якимкин заявил, что военные России уничтожили танк и РСЗО «Град» ВСУ в районе Песчаного

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Военнослужащие группировки войск «Запад» в районе населенного пункта Песчаное на купянском направлении высокоточными боеприпасами «Краснополь» уничтожили танк и реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

Кроме того, заявил офицер, расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» Вооруженных сил России уничтожил 15 украинских бойцов в районе населенных пунктов Стельмаховка, Артемовка и Новоселовское.

Также в районе населенных пунктов Коломичиха, Ильинка и Егоровка расчетами зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» были уничтожены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) «Фурия» и один «Эльф».

Ранее представитель группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев сообщил, что российские военные уничтожили три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ на купянском направлении.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
«Тут просто нету пол-улицы». На Белгород рухнула российская авиабомба, Минобороны проводит расследование
Украину обвинили в «уничтожении» польского села
Москвичи оценили «танцующий» светофор
МИД Кубы заявил об укреплении связей с Россией
Нюша рассказала о совмещении материнства и работы
Стало известно о попытках США уговорить Украину оставить Артемовск
В КНДР объяснили необходимость наличия ядерного оружия
В ДНР сотрудники ФСБ предотвратили покушение на мэра Горловки
В России объяснили отношение США к украинскому кризису как мелкому конфликту
Джим Керри сделал скидку на свое поместье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.