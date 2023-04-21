Российские военные уничтожили танк и РСЗО «Град» ВСУ

Якимкин заявил, что военные России уничтожили танк и РСЗО «Град» ВСУ в районе Песчаного

Военнослужащие группировки войск «Запад» в районе населенного пункта Песчаное на купянском направлении высокоточными боеприпасами «Краснополь» уничтожили танк и реактивную систему залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

Кроме того, заявил офицер, расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» Вооруженных сил России уничтожил 15 украинских бойцов в районе населенных пунктов Стельмаховка, Артемовка и Новоселовское.

Также в районе населенных пунктов Коломичиха, Ильинка и Егоровка расчетами зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» были уничтожены два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) «Фурия» и один «Эльф».

Ранее представитель группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев сообщил, что российские военные уничтожили три диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ на купянском направлении.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.