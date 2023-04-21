На Украине пожаловались на поставки оружия США в количестве меньше запрошенного

FP: США передали Киеву гораздо меньше оружия, чем просил у Пентагона главком Залужный

Депутат Верховной Рады Александра Устинова пожаловалась, что США поставили Киеву оружие в количестве гораздо меньше запрошенного. Ее слова приводит издание Foreign Policy.

Парламентарий указала, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный запрашивал у Пентагона больший объем вооружений.

По словам Устиновой, военная помощь США поступает по крупицам, а администрация президента Джо Байдена близка к тому, чтобы завершить финансирование оставшихся вооружений, которые она может передать на украинские нужды.

Ранее Foreign Policy со ссылкой на депутата Верховной Рады Александру Устинову сообщило, что из-за нехватки оружия Украина перенесла наступление, которое планировала начать в апреле, на неопределенный срок.

