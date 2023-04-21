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23:19, 21 апреля 2023Бывший СССР

На Украине назвали причины переноса наступления на неопределенный срок

FP: Украина перенесла наступление с апреля на неопределенный срок из-за нехватки оружия

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Украина перенесла наступление, которое планировала начать в апреле, на неопределенный срок, из-за нехватки оружия. Такие причины называет издание Foreign Policy со ссылкой на депутата Верховной Рады Александру Устинову.

«Устинова заявила, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но недостаток оружия отодвинул дату начала на неопределенный срок», — отмечается в публикации.

Издание напомнило заявления украинских властей о том, что наступление не начнется без дополнительного оружия из США и стран Запада, включая артиллерию и танки.

Один из украинских военных чиновников заявил, что Киев хотел бы иметь все необходимое оружие сейчас, однако в текущей ситуации это невозможно. По его словам, получение Украиной самолетов - «не вопрос ближайших месяцев».

15 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о начале контрнаступления ВСУ в ближайшее время. Американский журнал Newsweek со ссылкой на данные из слитых секретных документов Пентагона сообщил, что оно назначено на 30 апреля.

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Марина Совина
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