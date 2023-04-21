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08:00, 21 апреля 2023Среда обитания

В США решили продать бывший дом звезды «Скорой помощи»

Бывший дом актрисы Джулианны Маргулис выставили на продажу за 5,85 миллиона долларов

Фото: Tim Waltman of Evan Joseph Studios / NYP

Бывший дом актрисы Джулианны Маргулис, известной по роли в сериалах «Скорая помощь» и «Хорошая жена», выставили на продажу в США. Об этом сообщил The New York Post.

Квартира расположена в Нью-Йорке в районе Сохо, по адресу 25 West Houston Street. Нынешний хозяин решил попросить за нее 5,85 миллиона долларов (около 475 миллионов рублей). Звезда приобрела объект в 2004 году за 2,43 миллиона долларов, а тот, кто владеет недвижимостью сейчас, — в 2019 году за 5,7 миллиона долларов.

Объект площадью 232,2 квадратных метра находится на седьмом этаже, на углу девятиэтажного кирпичного здания 2004 года постройки. В ней есть три спальни и столько же ванных комнат, а также гостиная и кухня со столовой зоной. Среди особенностей лота — потолки высотой 3,2 метра, полы, произведенные из клена, а также необычные люстры, светильники и предметы декора, в том числе тарелки на стенах.

Из окон квартиры открывается вид на город. Кроме того, посмотреть на Нью-Йорк с высоты удастся благодаря ландшафтной террасе на крыше.

Примечательно, что на четвертом этаже этого же дома продается похожая квартира, ранее принадлежавшая Канье Уэсту. За объект попросили 5,4 миллиона долларов.

В апреле стало известно о том, что актер Тони Шалуб, известный по сериалу «Детектив Монк», продал квартиру в центре Нью-Йорка в убыток. Звезда и его супруга получили за недвижимость 3,4 миллиона долларов, что на 500 тысяч долларов меньше суммы, отданной ими за объект в 2016 году.

Полина Кислицына
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