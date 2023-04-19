Известный актер продал квартиру в США в убыток

Актер Тони Шалуб продал квартиру в Нью-Йорке за 3,4 миллиона долларов

Американский актер Тони Шалуб, известный по сериалу «Детектив Монк», избавился от жилья в США. Артист и его жена, актриса Брук Адамс, продали квартиру в центре Нью-Йорка в убыток, сообщает New York Post.

Шалуб и Адамс получили за недвижимость 3,4 миллиона долларов. Сумма оказалась на 500 тысяч долларов меньше той, что пара отдала за объект в 2016 году. Изначально жилье было выставлено на продажу за 4,49 миллиона долларов, однако позже цену решили снизить.

Квартира находится на 12-м этаже жилого здания 1930-х годов постройки. Внутри нее две спальни, две ванные, художественная галерея, просторная гостиная и выход на террасу. Площадь жилья составляет 176,5 квадратного метра. Все жильцы здания имеют доступ к спортзалу и детской игровой площадке.

В марте американская телеведущая Эллен Дедженерес и ее супруга, актриса Порша де Росси, продали дом в калифорнийском городе Монтесито на 300 тысяч долларов дешевле, чем ранее купили его. Пара получила за недвижимость в элитном районе Хеджероу 5,1 миллиона долларов.