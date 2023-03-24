Скандальная американская телеведущая продала дом в убыток

Телеведущая Эллен Дедженерес продала дом на 300 тысяч долларов дешевле, чем купила

Скандальная американская телеведущая Эллен Дедженерес и ее супруга, актриса Порша де Росси, продали дом в США на 300 тысяч долларов дешевле, чем ранее купили его. Об этом сообщает Dirt.

Сумма сделки составила 5,1 миллиона долларов, тогда как весной 2022 года Дедженерес и Росси приобрели его за 5,4 миллиона. Изначально они просили за объект 5,8 миллиона долларов, однако не смогли найти покупателя.

В объекте 1915 года постройки площадью примерно 176,5 квадратного метра, расположенном в элитном районе Хеджероу калифорнийского города Монтесито, есть две спальни и три ванные комнаты, а также гостиная с камином, кухня и столовая. Полы в особняке выстланы из дерева. Среди особенностей объекта риелторы выделяли наличие сводчатых потолков, обшитых деревянными панелями стен и декоративных колонн.

На участке площадью 0,07 гектара находится задний двор с зонами для отдыха и развлечений. Помимо него, здесь расположены гостевой коттедж с одной спальней и ванной комнатой и гараж.

В декабре 2022 года стало известно, что Эллен Дедженерес и Порша де Росси купили новый дом в окрестностях Санта-Барбары за рекордную для этой локации сумму. Сообщалось, что знаменитости приобрели два соседних участка — площадью 1,4 и 2,7 гектара — на вершине утеса с видом на Тихий океан почти за 70 миллионов долларов.