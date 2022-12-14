Скандальная телеведущая купила дом в США по рекордной цене

Телеведущая Эллен Дедженерес купила в США поместье за рекордные 70 миллионов долларов

Скандальная американская телеведущая Эллен Дедженерес и ее супруга, актриса Порша де Росси, приобрели новый дом в США. За поместье они отдали рекордную для окрестностей Санта-Барбары сумму, пишет Dirt.

Сообщается, что знаменитости приобрели два соседних участка — площадью 1,4 и 2,7 гектара — на вершине утеса с видом на Тихий океан. У поместья есть отдельный выход к пляжу. За недвижимость Дедженерес и Росси заплатили почти 70 миллионов долларов (около 4,4 миллиарда рублей).

На территории есть трехуровневый особняк площадью 836 квадратных метров с пятью спальнями и восьмью ванными комнатами. В помещениях высокие потолки, в отделке преобладает бежевый цвет, присутствуют деревянные балки и мраморные акценты. На первом этаже расположены гостиная с массивным старинным камином, столовая и оснащенная профессиональной техникой кухня. Главная спальня находится этажом выше, к ней прилегают ванная со SPA и терраса. В подвале имеются винный погреб и ультрасовременный кинотеатр с откидывающимися кожаными креслами.

В поместье также есть гостевой домик с одной спальней, одной ванной комнатой и гаражом на три машины. Кроме того, на усаженном оливковыми деревьями живописном участке расположены бассейн с мраморной мозаикой, два SPA-комплекса, летняя кухня и несколько зон отдыха на свежем воздухе.

В ноябре Эллен Дедженерес приобрела особняк в престижном районе Лос-Анджелеса Бель-Эйр. За недвижимость телеведущая отдала 29 миллионов долларов (на тот момент около 1,7 миллиарда рублей). В особняке 1955 года постройки есть три спальни и шесть ванных комнат, а также гостиная с камином и терраса. Площадь дома составляет 352,5 квадратных метра. На прилегающей территории в 0,3 гектара есть бассейн и гостевой дом.