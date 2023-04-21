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09:04, 21 апреля 2023Путешествия

Мечтавший летать мужчина построил самолет из мусора и стал инженером

Нигериец построил самолет с дистанционным управлением из мусора и стал инженером

Фото: Rudy Dong / Unsplash

Нигериец, который всегда мечтал полетать на самолете, построил построил из мусора летательный аппарат с дистанционным управлением и стал инженером. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Боладжи Фатаи (Bolaji Fatai) запустил в небо сделанный своими руками одновинтовой самолет, который выдержал боковой ветер, пролетая над футбольным полем. Летательный аппарат был протестирован в бедном районе Овороншоки, где живет Фатаи.

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Уточняется, что пропеллер и пульт для дистанционного управления Боладжи приобрел в магазине, а корпус, крылья и хвост были построены из переработанного пенополистирола, собранного на свалках. Размах крыльев самолета составил около метра.

«Всякий раз, когда вижу летящий самолет, испытываю такую огромную радость! А проектировать я начал, когда мне было семь лет. Я собирал вещи, делал небольшие проекты», — рассказал Фатаи. Благодаря проделанной работе мужчина получил право на стажировку в крупной технической компании.

Ранее сообщалось, что косметолог сделала жилище из самолета в штате Миссисипи, США, и прославилась. Американка Джо Энн Уссери (Jo Ann Ussery) купила выведенный из эксплуатации пассажирский авиалайнер Boeing 727 в 1994 году за две тысячи долларов (149 тысяч рублей).

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Зарина Дзагоева
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