Женщина сделала дом c джакузи из самолета и прославилась

Косметолог сделала жилище из самолета в штате Миссисипи, США, и прославилась. Об этом сообщает портал The Sun.

Американка Джо Энн Уссери (Jo Ann Ussery) купила выведенный из эксплуатации пассажирский авиалайнер Boeing 727 в 1994 году за две тысячи долларов (149 тысяч рублей). Приобрести самолет женщине посоветовал ее зять Боб Фэрроу (Bob Farrow), который на тот момент работал авиадиспетчером.

По информации издания, Уссери решилась создать из лайнера жилище после того, как ее дом был разрушен во время метели. В интервью телешоу Today она рассказала, что для ремонта, а также проведения водоснабжения, отопления и электричества ей понадобилось 30 тысяч долларов (2,2 миллиона рублей).

Отмечается, что ванную расположили в туалете самолета, а багажные отсеки использовались для хранение вещей. Кроме того, в помещении располагается джакузи, полноценная кухня с духовкой и посудомоечной машиной. Косметолог объяснила, что носовую часть лайнера разместили над озером, создав тем самым иллюзию полета.

«Мой 27-летний самолет является лучшим домом в мире. В нем есть все, что люди хотят иметь в своем жилище: телефон, кондиционер и стиралка», — пояснила владелица, отметив, что ее внуки любят бегать на борту, а друзья часто проводят вечеринке в ее доме.

Журналисты The Sun пояснили, что женщина прожила в самолете четыре года, а сейчас он открыт для посещения туристов. Однако за это время Уссери побывала на нескольких шоу и дала большое количество интервью различным изданиям, что принесло ей всемирную известность.

В январе сообщалось, что житель Нигерии построил необычный дом в виде самолета в подарок жене, которая любит путешествовать. Саид Джаммал рассказал, что это не переделанный самолет, а трехэтажная бетонная конструкция, выполненная по образцу. Внутри дома есть несколько спален, гостиных и трон, на котором любит сидеть глава семьи. Помимо этого, на территории жилища также имеются мечеть, бассейн и гараж.

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