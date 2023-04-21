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12:18, 21 апреля 2023Забота о себе

Мужчина отказался от популярного напитка из-за тяжелой болезни и облысел

Страдающий от болезни Крона англичанин отказался от кофе и борется с алопецией

Фото: Unsplash

27-летний англичанин Джеймс Уилсон из-за тяжелой болезни был вынужден отказаться от употребления популярного напитка. На историю молодого человека, опубликованную в газете Manchester Evening News, обратил внимание портал MSN.

Уилсон с детства страдал от болей в животе, но списывал их на свою тревожность. «Я думал, все дело в тревожности: нежелание выходить на публику, нелюбовь бывать у кого-то в гостях. Но мне физически было сложно ходить в туалет, всегда были боли и дискомфорт в желудке», — объясняет он. В 2022 году ему поставили диагноз «болезнь Крона». Среди симптомов этого хронического воспалительного заболевания кишечника — диарея, боли в животе, кровь в кале, усталость и потеря веса.

Джеймс Уилсон признается, что хотел бы жить нормальной жизнью молодого парня. «Но я не могу выпить кофе, потому что тогда в животе будут адские боли, не могу съесть жирный кебаб, не думая, что после этого не смогу сходить в туалет пять дней», — рассказывает молодой человек, который теперь на фоне заболевания еще и борется с алопецией — мужчина частично облысел.

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Чтобы справляться со стрессом из-за тяжелой болезни, Уилсон ведет страницу в TikTok, где подробно рассказывает о своих страданиях и жертвует деньги в фонд исследований болезни Крона.

Ранее сообщалось, что 21-летняя студентка британского медицинского университета Рейчел сперва приняла развивающийся во рту рак за обычные язвочки, якобы возникшие из-за стресса во время экзаменов. В итоге девушке пришлось удалить почти весь язык из-за смертельной болезни.

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Александра Лисица
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