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19:06, 21 апреля 2023Силовые структуры

В российском регионе украинца осудили на семь лет за финансирование нацбатальона

В Крыму суд приговорил украинца к семи годам за финансирование нацбатальона

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Киевский районный суд Симферополя приговорил 21-летнего гражданина Украины к семи годам лишения свободы за финансирование националистического батальона. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает РИА Новости.

Первый год молодой человек будет отбывать в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. По данным ФСБ, фигурант перечислял деньги на нужды незаконного вооруженного формирования Украины «Исламский батальон "Крым"», а также сообщал о потребностях нацбата членам «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещенная в России экстремистская организация).

Украинца задержали летом 2022 года при попытке въехать на полуостров.

21 сентября 2022 года Верховный суд Крыма приговорил заместителя председателя «Меджлиса» Наримана Джелялова к 17 годам заключения за посредничество в подрыве газопровода на территории полуострова.

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Илона Палей
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