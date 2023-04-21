В российском регионе украинца осудили на семь лет за финансирование нацбатальона

В Крыму суд приговорил украинца к семи годам за финансирование нацбатальона

Киевский районный суд Симферополя приговорил 21-летнего гражданина Украины к семи годам лишения свободы за финансирование националистического батальона. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает РИА Новости.

Первый год молодой человек будет отбывать в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. По данным ФСБ, фигурант перечислял деньги на нужды незаконного вооруженного формирования Украины «Исламский батальон "Крым"», а также сообщал о потребностях нацбата членам «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещенная в России экстремистская организация).

Украинца задержали летом 2022 года при попытке въехать на полуостров.

21 сентября 2022 года Верховный суд Крыма приговорил заместителя председателя «Меджлиса» Наримана Джелялова к 17 годам заключения за посредничество в подрыве газопровода на территории полуострова.