Фигуранты дела о подрыве газопровода в Крыму получили от 13 до 17 лет колонии

Суд приговорил фигурантов дела о подрыве газопровода в Крыму к срокам от 13 до 17 лет

Верховный суд Крыма вынес приговор фигурантам уголовного дела о подрыве газопровода на территории полуострова, совершенном в 2021 году, передает ТАСС.

Подсудимые получили наказание в виде лишения свободы сроком от 13 до 17 лет в колонии строгого режима. На суде была доказана их вина в совершении диверсии. Речь идет о заместителе председателя «Меджлиса крымско-татарского народа» (запрещенная в России экстремистская организация) Наримане Джелялове — он получил 17 лет заключения со штрафом в 700 тысяч рублей за посредничество в совершении преступления; а исполнители диверсии Асан и Азиз Ахтемовы осуждены на 13 и 15 лет со штрафом в 500 тысяч рублей каждый.

ФСБ установила, что диверсия была организована территориальным подразделением украинской разведки в Херсоне при участии «Меджлиса». По данным российских спецслужб, в июне 2021 года исполнители выезжали в Херсон, где сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Украины обучили их взрывному делу. За совершение диверсии заказчики обещали им две тысячи долларов.

Организатором в ФСБ считают агента ГУР Ризу Ягьяева-Велиулаева, сбежавшего из Крыма в августе 2016 года, а также сотрудника военной разведки Украины Максима Мартынюка и руководителя оперативной службы «Таврия» Виктора Зелинского. При этом диверсия была санкционирована начальником ГУР Украины Кириллом Будановым.

23 августа 2021 года в селе Перевальное между Симферополем и Ялтой был поврежден газопровод. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 281 УК РФ («Диверсия»).