Стало известно о нехватке вооружения для контрнаступления ВСУ

NYT: Киев испытывает нехватку танков и другого вооружения для возможного контрнаступления

Украине не хватит танков и другого вооружения для возможного контрнаступления, а предстоящие поставки техники, вероятно, прибудут слишком поздно. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы Пентагона.

«Заявление, что танки Abrams могут прибыть на Украину к осени, делают самое мощное оружие США на шаг ближе к конфликту. Но даже если они прибудут раньше, то все равно не успеют достичь поля боя к началу украинского контрнаступления», — пишет NYT.

Согласно попавшим в сеть данным, военные эксперты США считают, что для предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) нужно 253 танка, но к концу февраля было поставлено 200 боевых машин, 60 из которых произведены Западом, их и просил Киев. Оставшиеся 140 танков были отремонтированы, как указывается, они советских времен.

Кроме того, по состоянию на начало марта Украина имела менее 10 тысяч американских 155-миллиметровых снарядов, и ожидалось, что они израсходуются в течение нескольких дней. Издание утверждает, что за следующие 12 дней США отправили 30 тысяч боеприпасов. При этом производители снарядов в США и Европе заявляют, что потребуется несколько лет для удовлетворения спроса со стороны Киева, отмечает газета.

Ранее американский журнал Newsweek со ссылкой на попавшие в сеть секретные документы сообщил, что контрнаступление ВСУ запланировано на 30 апреля.