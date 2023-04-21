Звезда Marvel назвала самостоятельное выполнение трюков пустой тратой времени

Элизабет Олсен назвала самостоятельное выполнение трюков пустой тратой времени

Звезда супергеройского шоу производства Disney «Ванда/Вижн», американская актриса Элизабет Олсен, исполняющая роль Ванды Максимофф в киновселенной Marvel, объяснила нежелание самостоятельно выполнять трюки, назвав это «пустой тратой времени». Ее цитирует Variety.

По словам актрисы, она не получает удовольствие от самостоятельного выполнения каскадерских трюков и часто нервничает перед этим. «Ваш желудок покидает вас. Это похоже на радость, которую люди испытывают на американских горках, чего я не испытываю, но людям нравится это чувство», — сказала Олсен.

Несмотря на то что актриса не выполняла все трюки в картине «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» самостоятельно, она выполнила большинство из них. «Это пустая трата времени, потому что дублер сделает это намного лучше», — заключила она.

Ранее стало известно, что американский актер Николас Кейдж не будет сниматься в новых фильмах киновселенной Marvel. Актер отметил, что предпочитает художественные и независимые картины разного рода фильмам киновселенной, однако считает, что в индустрии «места хватит всем».