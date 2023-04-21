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17:52, 21 апреля 2023Силовые структуры

Россиянка торговала в интернете обнаженными снимками 11-летней дочери

СКР: мать из Пензы продала в сети за 2,5 млн рублей снимки обнаженной 11-летней дочери

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Пензе 38-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела за торговлю в интернете фотографиями обнаженной несовершеннолетней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Женщине вменяются статьи 242. 1 УК РФ («Незаконный оборот порнографических материалов с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста») и 242.2 УК РФ («Фотосъемка несовершеннолетнего»).

По данным следствия, обвиняемая с октября 2020-го по март 2022 года снимала дочь в обнаженном виде и продавала фото в сети, выручив за них 2,5 миллиона рублей. Вину она признала. Ее поместили по решению суда под домашний арест. Девочка передана отцу.

По данным Telegram-канала Shot, безработная мать сделала 30 фотографий с 11-летней дочерью и успела продать 26 снимков, прежде чем ее задержали.

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Любовь Ширижик
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