Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:20, 21 апреля 2023Экономика

В России решили ввести обязательный минимум отечественной продукции в магазинах

Проект закона «о российской полке» направили на рассмотрение в правительство

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Законопроект «о российской полке», предлагающий закрепить в магазинах обязательный минимум отечественной продукции, направили на согласование в правительство. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на авторов документа, депутатов от фракции «Единая Россия».

Действие закона планируется распространить на торговые сети с оборотом более двух миллиардов рублей в год. Он призван решить проблему входа локальной продукции в ассортимент крупных магазинов и предусматривает ряд условий. Товар должен быть произведен на территории страны, изготовителем должно быть российское физическое или юридическое лицо, не находящееся под контролем иностранцев, а торговый знак должен быть зарегистрирован в России.

Материалы по теме:
Человечеству придется отказаться от мяса. Чем его заменят и кому выгодно отучить людей от говядины и свинины?
Человечеству придется отказаться от мяса.Чем его заменят и кому выгодно отучить людей от говядины и свинины?
25 марта 2023
Продукты на полку. Как обеспечить баланс интересов торговли и поставщиков
Продукты на полку.Как обеспечить баланс интересов торговли и поставщиков
6 апреля 2023

Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов отметил, что усиление санкций повысило актуальность идеи о том, что российские промышленность и торговля должны обладать большей независимостью и переориентироваться на внутренний рынок. Он добавил, что благодаря мерам господдержки в стране налажен выпуск большинства видов потребительских товаров. Но зачастую у них низкая узнаваемость у покупателей, так как отечественные продукты недостаточно представлены на полках супермаркетов.

Глава Института развития экономики и предпринимательства Наталья Назарова считает, что федеральные ретейлеры, в том числе международные, заинтересованы в локализации ассортимента и работе с местными поставщиками для снижения затрат на логистику и оперативного решения возникающих вопросов.

В январе секретарь генсовета партии «Единая Россия», зампред Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что необходимо снимать барьеры, тормозящие развитие российского производства, а также продолжить популяризацию отечественной продукции. Для этого он считает нужным проводить мероприятия и акции в поддержку российских производителей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Влада Горячева
Обсудить
Последние новости
В Турции предрекли пересмотр стратегии поддержки Украины США
Испания потеряла миллионы гектаров зерновых посевов
Пушилин пообещал «провести работу» с советниками из-за их слов об Артемовске
Канада объявила о новой военной помощи Украине
Алексей Чадов рассказал о смертельной опасности на съемках фильма Балабанова
Супруги из России поехали на пикник ради инсценировки пропажи убитого мальчика
В ФРГ украинские военные начали обучаться управлению танками Leopard
Россиянка месяцами спаивала 14-летнего сына в воспитательных целях
Госдуме предложили умерщвлять бездомных собак после нападения в Оренбурге
В России создали противодроновое ружье «Степашка»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.