Росздравнадзор отозвал более 40 тыс. упаковок гормонального препарата преднизолон

Росздравнадзор отозвал крупную партию гормонального препарата преднизолон. Об этом пишут «Известия».

В письме ведомства уточняется, что речь идет о трех сериях раствора для внутривенного и внутримышечного введения «Преднизолон Эльфа» производства «Индус Фарма Пвт. Лтд» (Индия).

Источник «Известий» подчеркнул, что объем отбракованной из-за «механических включений» продукции составил более 40 тысячи упаковок. Поставляет препарат фармкомпания НПЦ «Эльфа» из Балашихи.

Гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в беседе с изданием заявил, что об опасности этой конкретной партии судить трудно, однако обнаружение любых включений в растворе обязательно считается браком.

Ранее представители Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) пожаловались в Росздравнадзор на случаи продажи противодиабетического препарата «Оземпик» в неправильной упаковке и по цене в четыре раза выше предельной.