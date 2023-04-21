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11:57, 21 апреля 2023Россия

В России девочка избила мужчину под комментарий из видеоигры и попала на видео

В Арзамасе девочка-подросток избила якобы пристававшего к ней мужчину и попала на видео

В Арзамасе девочка-подросток избила пьяного мужчину под одобрительные комментарии других подростков. Инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Ni Mash.

Ролик начинается момента, когда одетая в спортивное трико девочка с размаха бьет ногой лежащего на спине россиянина. От удара мужчина переворачивается на бок. «Есть пробитие!» — восклицает детский голос за кадром, выражая свои эмоции словами из видеоигры. Мужчина пытается встать на ноги, но тут же получает новый удар, после которого падает на траву. «Что он тебе сделал?» — интересуется тот же голос.

По информации Telegram-канала, избитый якобы приставал к девочке. После избиения наблюдавший за происходящим восьмилетний брат девочки надел на голову мужчины пакет и начал душить его. Дети оставили россиянина только после того, как его мать вызвала полицию.

Ранее в Приморье 13-летняя девочка избила другую девочку 11 лет и попала на видео. Избиение сопровождалось бурной реакцией окруживших детей сверстников: они смеялись и выражали свое одобрение.

Алан Босиков
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