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10:15, 20 апреля 2023Россия

13-летняя россиянка под овации толпы избила 11-летнюю девочку и попала на видео

В Приморье 13-летняя школьница под овации толпы подростков избила 11-летнюю девочку

В поселке Липовцы Приморского края 13-летняя школьница под овации толпы подростков избила 11-летнюю девочку. Потасовка попала на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал News.Vl.

На появившемся видеоролике видно, как 11-летняя россиянка лежит на земле. Когда девочка пытается встать, 13-летняя оппонентка начинает ее бить по голове, хватает за волосы. Кроме того, она тыкает ребенка лицом в траву под одобрительный хохот других подростков. Предположительно, конфликт происходит во дворе жилого дома.

После появления ролика с издевательствами в ситуацию вмешалась региональная прокуратура и организовала проверку. Удалось установить, что госпитализация потерпевшей не потребовалась.

11-летняя жительница Приморского края проходит амбулаторное лечение, степень тяжести причиненного вреда устанавливается, разъяснили в ведомстве. Кроме того, произошедшим заинтересовалась уполномоченный по правам ребенка Приморского края Ольга Романова.

14 марта сообщалось, что в Тыве школьницы толпой избили сверстницу из-за места за столом в кафе. Сотрудники полиции проводили проверку.

Анна Щербакова
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