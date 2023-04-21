Вице-премьер Великобритании Рааб ушел в отставку из-за неподобающего поведения

Вице-премьер Великобритании Рааб ушел в отставку из-за обвинений в неподобающем поведении

Вице-премьер Великобритании и по совместительству министр юстиции Доминик Рааб принял решение уйти в отставку после расследования и обвинений в его адрес в неподобающем поведении. Об этом политик написал в своем аккаунте в Twitter.

«Я призвал к проведению расследования и обязался подать в отставку, если оно выявит какие-либо факты издевательств. Я считаю важным сдержать свое слово», — сказано в опубликованном вице-премьером заявлении.

Ранее в Великобритании как минимум 24 государственных служащих подали официальные жалобы на Рааба. Отмечается, что причиной стало неподобающее поведение чиновника. Собеседники отметили, что общее количество заявлений может достигать 30. Подавшие жалобы утверждают, что Рааб «принижал достоинство», а также вел себя грубо и агрессивно. По их словам, они чувствовали себя плохо перед собраниями, а у некоторых из них возникали суицидальные мысли.