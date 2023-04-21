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19:59, 21 апреля 2023Наука и техника

Создан искусственный интеллект для тренировки хирургов

Communications Medicine: создана система на базе нейросети для обучения молодых хирургов

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Междисциплинарная команда ученых из Калифорнийского технологического института и Медицинской школы Кека Университета Южной Калифорнии создала систему SAIS на базе искусственного интеллекта для тренировки хирургических навыков. Результаты исследования опубликованы в серии статей в журналах Nature Biomedical Engineering, npj Digital Medicine и Communications Medicine.

Обычно процесс обучения молодых хирургов включает в себя наблюдение за более опытными медиками, которые показывают им свои навыки и технику на практике. Теперь SAIS позволит молодым врачам изучать эффективность собственной работы без присутствия третьих лиц.

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Система анализирует видеозаписи хирургического вмешательства, а затем определяет, какой тип операции выполнялся и насколько хорошо она была осуществлена хирургом. Нейросеть обучили на основе большого количества видеоданных, которые комментировали настоящие медики. Действия медицинских работников оценивались на основе отдельных движений, таких как удержание иглы, прохождение и извлечение ее из ткани.

В ходе тестирования SAIS смогла предоставить точную и последовательную обратную связь с врачами. Она указывала им на уровень квалификации и отмечала те навыки, которые следует улучшить. Все рекомендации искусственного интеллекта совпали с комментариями настоящих хирургов.

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Елена Апазиди
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