В США заявили об обходе антироссийских санкций

FT: США передали странам Евросоюза список товаров, поступающих в Россию в обход санкций

Американская сторона передала четырем европейским странам список товаров двойного назначения, которые РФ якобы пытается приобрести в обход антироссийских санкций, пишет газета Financial Times (FT).

По данным издания, в Вашингтоне пожаловались на попытки обойти антироссийские ограничения. Они предупредили четыре государства Евросоюза «о методах, которые Россия использует для обхода санкций». «Предоставили им подробный список дорогостоящих товаров двойного назначения, которые она пытается приобрести», — заявила газета.

Журналисты добавили, что замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон посетил Швейцарию, Австрию, Италию и Германию. Его целью было показать европейским партнерам, как Россия пытается восстановить разрушенные цепочки поставок. Издание указало, что в Россию в обход санкций поступают оптические товары, полупроводниковые преобразователи, оборудование для измерения напряжения и мощности, а также программируемые пользователем вентильные матрицы.

Ранее стало известно, что министерство юстиции США находится в поиске новых способов перекрытия пути уклонения от антироссийских санкций и сосредоточит свое внимание на посредниках в этом деле — зарубежных инвестиционных консультантах, хедж-фондах и юридических фирмах.