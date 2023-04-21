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19:18, 21 апреля 2023Экономика

США поменяли тактику в борьбе с обходом антироссийских санкций

В Минюсте США заявили о фокусировке на посредниках, помогающих обойти санкции против РФ
СюжетСанкции против России:

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

Министерство юстиции США находится в поиске новых способов перекрытия пути уклонения от антироссийских санкций и сосредоточит свое внимание на посредниках в этом деле — зарубежных инвестиционных консультантах, хедж-фондах и юридических фирмах. О смене тактики рассказал агентству Bloomberg глава рабочей группы Минюста США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс.

По его словам, существует оперативная группа, которая с помощью секретной тактики выявляет частных лиц и компании, скрывающих активы богатых россиян. При этом он отметил, что Вашингтон старается ограничить возможности состоятельных россиян и их компаний скрывать свои деньги. Какие именно компании-посредники и частные лица попадут под новую волну проверок, сотрудник Минюста не уточнил.

Помимо этого, следователи внимательно изучат способы использования криптовалюты для маскировки транзакций, которые на самом деле могут быть адресованы олигархам и компаниям, находящимся под санкциями.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс заявила, что Евросоюз готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций. В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла подробности о новых ограничениях против Москвы. Глава ЕК подчеркнула, что он будет содержать решения против обхода ограничений.

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Варвара Кошечкина
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